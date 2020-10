Charles Leclerc venceu a corrida do Segundo Pelotão do Grande Prémio de Portugal, confirmando a evolução que a Ferrari tem vindo a protagonizar, pelo menos através do monegasco, e nem Sérgio Pérez seria uma ameaça sem os seus problemas na primeira volta. A “Scuderia”, depois de um longo período letárgico, começou a desenvolver o problemático SF1000, introduzindo novos componentes na zona das asas no Grande Prémio da Rússia, para depois montar novos fundo plano e derivas laterais entre o eixo…...