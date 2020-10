Lewis Hamilton venceu confortavelmente o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, assegurando a 92ª vitória da sua carreira na disciplina, batendo dessa forma o anterior recorde de Michael Schumacher, que tinha igualado há uma semana na Alemanha. O início do Grande Prémio de Portugal parecia não ir de encontro aos desejos de Lewis Hamilton, mas a sua superior capacidade de gestão dos pneus guindou-o ao degrau mais alto do pódio, tornando-se no piloto mais vitorioso da história da Fórmula…...