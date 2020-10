A Fórmula 1 regressa este fim-de-semana ao nosso país, após uma ausência de 24 anos, assumindo o Autódromo Internacional do Algarve o testemunho do Autódromo do Estoril.A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, considera que o Grande Prémio de Portugal é um evento estratégico para a região do Algarve e para o país, não negando uma eventual manutenção da prova no futuro.A categoria máxima do desporto automóvel estava afastada do nosso país desde 1996 e parecia continuar assim durante…...