Com a ‘ausência’ da Ferrari das equipas da frente, a Mercedes destaca-se claramente das restantes, Red Bull está em terra de ninguém, mas no meio do pelotão há muita ação e equilíbrio. Mercedes (1ª classificada, 391 pontos)A Mercedes continua a dominar claramente a F1. Nove vitórias em onze GP não deixam muita margem para dúvidas sendo que a única corrida que não venceram tratou-se de um aproveitar muito bom de oportunidade por parte da Red Bull, num GP em que…...