Realiza-se no próximo fim de semana de 23 a 25 de outubro no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, o Grande Prémio de Portugal Heineken de Fórmula 1, evento que marca o regresso da disciplina a Portugal, volvidos 24 anos. Finalmente, depois de tanto tempo de espera, está à porta o Grande Prémio de Portugal Heineken de Fórmula 1, evento que se realiza no próximo fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O último Grande Prémio de…...