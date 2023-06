Circuito de Cascais 1963-66: A história sensacional de um circuito quase esquecido

O Circuito de Cascais nasceu como palco de curto prazo para o desporto motorizado. Apesar da ambição modesta, foi anfitrião de três Grandes Prémios de Portugal, recebendo dezenas de pilotos de todo o mundo, trazendo talento e experiência, juntamente com as suas belas e potentes máquinas, desde as poderosas motos britânicas aosemblemáticos Fórmula 3 “Screamers”,além dos os melhores automóveis de Turismo e Grande Turismo dos anos 60.Este novo livro é o relato de todas as corridas disputadas entre 1963 e…...