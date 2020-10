Foi um fim de semana em grande para a Honda, com o Civic TCR a ser a máquina de eleição no circuito de Hungaroring. Tiago Monteiro voltou a provar o champanhe do pódio e Yann Ehrlacher manteve a liderança. A quarta ronda da Taça do Mundo de Turismos levou as equipas até a Hungria para enfrentar o sinuoso traçado de Hungaroring. As maiores novidades para este fim de semana eram o aumento de peso dos Audi, e a “dieta” dos…...