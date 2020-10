Daniel Ricciardo conquistou o seu primeiro pódio desde o Grande Prémio do Mónaco de 2018 e o da Renault desde o Grande Prémio da Malásia, tendo de dar o máximo para conter o ataque de Sérgio Pérez num fim-de-semana muito sui generis, mas ainda mais anormal para a Racing Point.Tal como o previsto aquando do seu anúncio, o Grande Prémio de Eifel foi profundamente condicionado pelo clima de Nurburgring e afectou todas as equipas e pilotos, que ficaram sem as…...