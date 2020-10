Lewis Hamilton conquistou no Grande Prémio de Eifel a sua 91ª vitória na Fórmula 1, igualando Michael Schumacher, mas o abandono de Valtteri Bottas roubou-nos uma corrida que poderia ter um final empolgante. A prova de Nurburgring apresentou diversos desafios às equipas e pilotos devido à suas baixas temperaturas e à possibilidade premente de a chuva poder ter um papel relevante no desfecho do décimo primeiro evento da temporada deste ano. Quando o nevoeiro durante sexta-feira não permitiram que as…...