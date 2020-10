Duas vitórias, uma volta rápida e uma pole position: René Rast (Audi) ‘limpou’ o fim de semana do DTM na Bélgica, no circuito de Zolder, tendo apenas perdido a pole da segunda corrida para Timo Glock (BMW) e a volta mais rápida para Marco Wittmann (BMW). Este excelente fim de semana do campeão em título do DTM coloca-o na segunda posição do campeonato, ultrapassando o colega de marca Robin Frijns, que apesar de um pódio na primeira corrida não conseguiu…...