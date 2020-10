O Iberian Historic Endurance apresentou-se na máxima força no Estoril Classics 2020. Um evento com lotação esgotada, com 44 equipas e pilotos de sete nacionalidades diferentes a marcarem presença e a garantirem muita animação na discussão de cada metro do exigente traçado do Estoril ao longo de todo o fim de semana. Antes da corrida, um minuto de silêncio em memória de um dos grandes nomes do automobilismo português, Nicha Cabral, a que a corrida do Iberian Historic Endurance deste…...