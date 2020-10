Na Eslováquia tivemos os Audi da Comtoyou em destaque enquanto os Lynk &Co sofreram por causa do BoP aplicado. Tiago Monteiro somou pontos importantes. A pista de Slovakiaring recebeu a terceira ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA. A Hyundai regressou, depois do boicote feito na ronda passada (com direito a calibração do motor revista), e no Renault Megane da Vukovic, Aurélien Comte ocupou a vaga de Jack Young. Os Audi da Comtoyou já tinham mostrado um…...