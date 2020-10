Nasser Al Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota Hilux) venceram o Andalucia Rally, terminando com pouco mais de três minutos de avanço para Carlos Sainz/Lucas Cruz (Mini John Cooper Works). Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux) sete minutos mais atrás. Após frenética acção e várias trocas de líder, os principais off-roaders do mundo prepararam-se para a sua próxima viagem à Arábia Saudita e a ação que se viu no Sul Espanha espelha bem o seu aguarda daqui a menos de três meses…...