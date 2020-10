Filipe Albuquerque está numa das melhores fases da sua carreira. As vitórias sucedem-se a um ritmo espantoso, e a qualidade que todos lhe reconhecem recebe agora os louros há muito merecidos. No balanço da sua participação em Le Mans, o piloto de Coimbra falou ao AutoSport do antes, durante e depois daquelas longas 24 horas em La Sarthe. Filipe Albuquerque tem sido o centro das atenções desde que conquistou a tão desejada vitória em LMP2 nas 24h de Le Mans.…...