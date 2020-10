António Félix da Costa atravessa uma excelente fase na sua carreira e juntou ao campeonato de Fórmula E um pódio em Le Mans. O AutoSport falou com o piloto de Cascais e passou em revista os acontecimentos da prova francesa e tentou espreitar o futuro do piloto. Não é todos os dias que se fala com um campeão do mundo (os mais preciosistas dirão que o título mundial não é oficial, mas uma competição do calibre da Fórmula E merece…...