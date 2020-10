Alexey Lukyanuk deu em Fafe importante passo para a conquista de mais um título europeu. O russo esteve sempre na frente da etapa portuguesa do ERC e ainda beneficiou do facto de nenhum dos seus rivais ter pontuado. Ainda panhou um susto perto do final, mas acabou mesmo por vencer... O ERC regressou na passada semana a Portugal mas, ao invés da planeada deslocação a São Miguel, a caravana da série proposta pelo Eurosport foi até Fafe para o Rali…...