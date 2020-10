O impacto do abandono da Honda

Ainda que inesperada, o anúncio de que Honda abandonará a Fórmula 1 no final de 2021 não é totalmente uma surpresa, mas ainda assim tem diversas ramificações para o futuro da categoria máxima do desporto automóvel. A continuidade do construtor nipónico para lá da próxima temporada era uma incógnita já há algum tempo, uma vez que não tinha ainda se empenhado na continuidade a longo prazo e em Sochi, durante o Grande Prémio da Rússia, Toyoharu Tanabe, o diretor técnico…...