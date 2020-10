A Alpine anunciou na pretérita edição das 24 Horas de Le Mans, para regozijo do Automobile Club de l’Ouest (ACO), que irá marcar presença a tempo-inteiro na temporada 2021 do Campeonato do Mundo FIA de Endurance (WEC) com um Rebellion R13 LMP1. Mas a Toyota não gostou da ideia. Mas o que incomoda tanto a Toyota? O construtor japonês venceu com um certo à-vontade as três últimas edições das 24 Horas de Le Mans e conquistará tudo o que há…...