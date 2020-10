Sébastien Loeb anunciou hoje que vai disputar o Dakar 2021 com a Bahrain Raid Xtreme (BRX). Mas afinal quem são? A BRX foi fundada pela Prodrive International, numa parceria entre Prodrive e Mumtalakat, o fundo soberano do Reino do Bahrain. Portanto, financiamento é 'coisa' que não vai faltar.A Prodrive International é um 'braço' da Prodrive, e naturalmente trabalha no desenvolvimento de carros de corrida e ralis. Foi criada com o objetivo de conceber e fabricar carros para competir - e…...