Sérgio Pérez venceu o Segundo Pelotão do Grande Prémio da Rússia, mas com uma estratégia mais agressiva a Renault poderia ter colocado Daniel Ricciardo no quarto posto e assegurar o triunfo atrás dos três do ‘costume’. A luta entre a formação do construtor gaulês, a Racing Point e a McLaren prometia ser animada desde a primeira sessão de treinos-livres, estando este trio muito junto e sendo os seus pontas de lança o australiano, o mexicano e Carlos Sainz. Curiosamente, todos…...