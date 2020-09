Henrique Chaves e Miguel Ramos saíram de Monza com mais um ponto de avanço no campeonato dos que os que tinha à chegada a Itália. Nem tudo foi perfeito em Monza, mas grão a grão... Não há equipa no mundo, seja em que competição for, que ganhe tudo o que tem pela frente e por isso, o foco no objetivo principal é o mais importante e este fim de semana do GT Open é mais um exemplo disso. A dupla…...