Com uma vitória para cada um na dupla jornada disputada na pista de Riga, Mattias Ekstrom e Johan Krisffersson estiveram em jogo de igualdade ao longo de todo o fim-de-semana, mas a um nível de jogo muito alto ao qual não consegiu chegar mais ninguém da forte concorrência do Mundial. A estratégia para ganhar no circuito localizado na Letónia parecia simples: conseguir ser o mais rápido na Q1 e aproveitar as vantagens de partir da melhor posição para a Q2,…...