Elfyn Evans saiu vencedor de um Rali Turquia absolutamente louco, em que chega à liderança depois dos três primeiros furarem… no mesmo troço. Com este triunfo recuperou a liderança do Mundial e é agora o principal candidato ao título. Ott Tänak e Sébastien Ogier desistiram enquanto Thierry Neuville minimizou estragos com o segundo lugar… depois de furar. https://youtu.be/u0W2c42rwQY Furos, furos e mais furos. É esta a história resumida do Rali da Turquia, nada que os pilotos e as equipas não…...