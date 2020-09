24 Horas Le Mans: Portugueses com aspirações

Realiza-se no próximo fim de semana a edição deste ano das 24 Horas de Le Mans, evento que conta com dois portugueses em pista, naquela que se espera ser uma interessante batalha nos LMP2. Filipe Albuquerque e António Félix da Costa vão estar na luta na categoria, que conta ainda com a equipa portuguesa Algarve Pro Racing, que inscreve dois Oreca. Filipe Albuquerque Rumo ao títuloA primeira vez que Filipe Albuquerque correu em Le Mans foi em 2014, então pela…...