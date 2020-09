LMP1: Uma história (provavelmente) igualA classe LMP1 é aquela onde se esperam menos lutas interessantes, infelizmente. Le Mans é imprevisível, mas até agora o domínio das máquinas híbridas da Toyota não tem sido travado e mesmo o sistema handicaps (que vai penalizando as equipas na frente do campeonato) tem surtido o efeito desejado. Não se espera que a Rebellion seja uma verdadeira ameaça à Toyota, apesar de contarem com duas vitórias esta época. A vantagem que o sistema híbrido fornece…...