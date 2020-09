Pedro Salvador fez 'barba, cabelo' e levou as suas 'unhas' para as três corridas do Open de Velocidade, que venceu, em Braga. Com 'aquele' Porsche, nada menos que isso era de esperar. Quando se 'dá' uma máquina daquelas, a um piloto desta categoria, a história conta-se em poucas linhas… Não foi só Pedro Salvador que esteve em grande no ANPAC Racing Weekend de Braga, mas também a sua estrutura, a Speedy Motorsport, que obteve sete vitórias em sete corridas: “Fruto…...