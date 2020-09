Três situações de Safety-Car e duas bandeiras vermelhas conspiraram para que pudéssemos ter um resultado inesperado no Grande Prémio da Toscânia, mas no final, voltou a ser Lewis Hamilton a vencer, ao passo que Valtteri Bottas, uma vez mais, viu escapar-lhe uma oportunidade… Pela primeira vez neste ano tao “sui generis”, o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 visitava um circuito que nunca tinha sido palco para uma prova da competição máxima do automobilismo, gerando uma enorme expectativa. Com a…...