Depois da vitória de Pierre Gasly no Grande Prémio de Itália, a pressão estava do lado de Alex Albon, que continuava longe de Max Verstappen e via o piloto que substituiu na Red Bull vencer com um humilde AlphaTauri. Mas no Grande Prémio da Toscânia o tailandês assinou uma corrida notável e esquivou algumas das dúvidas que recaiam sobre si. Num circuito que albergava pela primeira vez um evento do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o fim-de-semana não começou…...