Finalmente, a Taça do Mundo de Turismos regressou às pistas. A pandemia atrasou o regresso mas também permitiu que a competição repensasse certos aspetos pertinentes e pelo que vimos no fim de semana, teremos motivos para acompanhar a luta pelo título, que se espera renhida. Para Tiago Monteiro não foi um fim de semana positivo, com azares e penalizações. Não era o palco inicialmente previsto, mas Zolder proporcionou boas corridas no arranque da época 2020 do WTCR.. Tivemos 22 carros…...