Quando em 2012 o Automobile Club l’Ouest (ACO) criou o conceito da “Garagem 56” para as 24 Horas de Le Mans, fê-lo com o intuito de atrair “carros inovadores” dentro do espírito da prova, numa plataforma que permitiria aos grandes construtores testarem novas tecnologias. Ao longo destes últimos anos, foram mais os projectos que ficaram no papel do que aqueles que realmente viram a luz dos dia. Num ano em que a “Garagem 56” ficará novamente vazia, revisitámos alguns dos…...