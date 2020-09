Desde 1968 que as 24 Horas de Le Mans não se disputavam no mês de Setembro. Ao contrário do que aparentemente possa parecer, correr em Setembro, em vez de Junho, traz uma série de novas incógnitas para a equação da corrida rainha de endurance do automobilismo mundial. https://youtu.be/8Wb62lwOjfs Só o facto da prova se correr três meses depois do primeiro solstício de verão, quer dizer que iremos ter este ano mais duas horas e meia de noite e, obviamente, são…...