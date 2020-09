A Acura conquistou a sua primeira vitória em corridas de longa duração no IMSA, que teve como palco Road Atlanta, graças a Hélio Castroneves e Ricky Taylor. Os portugueses estiveram em bom plano. A sexta jornada do WeatherTech SportsCar Championship (quinta para os protótipos) contava também como segunda prova da Michelin Endurance Cup, competição inserida no IMSA que premeia as equipas com melhores prestações nas provas de longa duração. Tivemos 28 máquinas em pista, das quais oito pertenciam à classe…...