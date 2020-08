O Rali Alto Tâmega regressa ao CPR 28 anos depois, numa prova que terá o condão de definir melhor o rumo da competição. Armindo Araújo e Bruno Magalhães chegam destacados a Trás-os-Montes, mas Ricardo Teodósio e José Pedro Fontes ainda têm margem para reagir. Prova fulcral para uns, indicativa para outros. Quem se habituou a olhar para a história do Campeonato de Portugal de Ralis, recorda-se das 10 edições do Rali do Alto Tâmega, que atravessam um período de ouro…...