Os altos e baixos do GP de Espanha de F1. Um quase 'Grand Slam' para Lewis Hamilton, 'roubado' nas derradeiras voltas por Valtteri Bottas, e mais um meio-desastre da Ferrari numa corrida em que apenas os três primeiros terminaram na mesma volta.Depois da vitória de Max Verstappen no GP de comemoração dos 70 anos da F1, as expetativas eram altas para uma luta mais próxima com os Mercedes. Facto é que o holandês conseguiu levar a melhor sobre Valtteri Bottas,…...