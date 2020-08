Charles Leclerc voltou a brilhar em Silverstone, levando um carro que está claramente no meio do pelotão até à área de acção da Mercedes e da Red Bull, o que lhe permitiu triunfar novamente na corrida do Segundo Pelotão do Grande Prémio do 70º Aniversário. A Ferrari continua longe da posição que ocupou nos últimos anos – a de principal adversária da Mercedes – mas o monegasco não parece conformar-se com a situação e insiste em arrastar o SF1000 até…...