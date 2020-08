O tema central do Grande Prémio do 70º Aniversário foram os pneus, mas se este foram importantes para a vitória de Max Verstappen, também a destreza do holandês foi preponderante para que a hegemonia da Mercedes fosse quebrada em Silverstone. A segunda prova no traçado situado nos arredores de Northampton tinha como pano de fundo os problemas de pneumáticos sofridos por Valtteri Bottas, Carlos Sainz e Lewis Hamilton, que venceu o Grande Prémio da Grã-Bretanha apenas com três pneus.Para além…...