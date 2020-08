FÓRMULA 1: Daniil Kvyat ilibado do despiste de Silverstone

O piloto russo é um “habitue” dos “hatters” porque, erradamente, diz-se que roubou o lugar a António Félix da Costa quando este estava a caminho da Toro Rosso, e no recente GP da Grã-Bretanha, despistou-se violentamente e logo foi mimoseado com a alegria dos “hatters”, sorrindo por mais um erro do russo. E Kvyatt mostrou algum desconforto pelo despiste, certamente, porque lhe veio, certamente, à memória, a cara de Helmut Markko a cada despiste, a cada erro. Porém… vá lá……...