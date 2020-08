Mais de cinco meses depois a Fórmula E vai decidir-se em apenas nove dias, com seis corridas pelo meio no Tempelhof Airport Street Circuit de Berlim, entre 5 e 13 de agosto. António Félix da Costa parte 11 pontos na frente, em boa posição para trazer o ‘caneco’. Desde que a Fórmula E terminou a sua corrida de Marraquexe, no fim de fevereiro que os motores elétricos dos monolugares têm estado ainda mais silenciosos. Após mais de cinco longos meses…...