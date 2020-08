Realiza-se no próximo fim de semana o Rali Vinho Madeira, terceira prova do CPR, segunda do CMR, num evento que nos últimos três anos foi dominado por Alexandre Camacho. Este ano, as coisas estão muito mais 'abertas'… Vai para a estrada na próxima sexta-feira o Rali Vinho Madeira, uma prova em que o campeão espanhol de ralis, Pepe Lopez, é o único estrangeiro da lista de inscritos. Mas nem por isso teremos uma prova menos interessante, já que marcam presença…...