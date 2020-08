A primeira jornada do DTM disputou-se no mítico circuito de Spa Francorchmps e foi dominada de forma insolente pela Audi que esmagou a BMW nas duas corridas realizadas no passado fim de semana. A felicidade nos rostos de Oliver Hoffmann (Audi) e de Jens Marquardt (BMW) no primeiro dia do resto do campeonato DTM 2020 em Spa Francorchamps, suavizava o ambiente pesado que paira sobre uma competição agonizante que sabe ser esta a última temporada desta geração de corridas do…...