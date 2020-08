IMSA, ROAD AMERICA: Acura emergiu do dilúvio

A mãe natureza anda chateada com o desporto automóvel norte americano e a prova da IMSA realizada em Road América, no Wisconsin, foi duramente afetada por uma verdadeira tempestade da qual emergiu vencedor o Acura de Helio Castroneves e Ricky Taylor, tendo Álvaro Parente e João Barbosa naufragado no meio da borrasca. Diz o povo que “quem não chora, não mama” e depois da tareia dada pela Cadillac em Sebring, a Acura fez o choradinho para ter um melhor Bop…...