Diz-se que a sorte dá muito trabalho, mas para uns dá mais do que para outros. Lando Norris merece todo o crédito que lhe é atribuído, mas o timing da sua entrada na McLaren foi perfeito. Lando Norris tem mostrado nas primeiras corridas do ano que tem o talento necessário para chegar a campeão do mundo. As prestações na Áustria merecem todos os elogios possíveis e a maturidade que o jovem britânico vai ganhando ao longo do tempo irá catapultá-lo…...