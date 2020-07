Está confirmada oficialmente a realização do Grande Prémio de Portugal Heineken de Fórmula 1, no fim de semana de 23 a 25 de outubro no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Paulo Pinheiro, CEO do AIA e Ni Amorim, Presidente da FPAK, viram abrir-se uma janela de oportunidade e trouxeram a F1 de volta, passados 24 anos. Na verdade o sonho é mesmo uma constante da vida, muitas vezes concreta e definida, como outra coisa qualquer, e por vezes o…...