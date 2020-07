Jacques Villeneuve foi o vencedor improvável do GP de Portugal de 1996, prova que ficou marcada pela ultrapassagem que fez a Michael Schumacher na Parabólica por fora. Com este triunfo, adiou para a derradeira ronda, no Japão, a decisão sobre o título de Campeão do Mundo. O AutoSport é eloquente na entrada para a crónica da prova, assinada pela experiente 'pena' de Luís Vasconcelos: “Grande Jacques Villeneuve! Quando já ninguém dava nada pelas suas hipóteses de lutar pelo título mundial,…...