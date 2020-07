O Europeu de Ralis arranca em Itália, prova que conta com a presença de dois jovens lusos no ERC3, Pedro Antunes e Pedro Almeida, ambos aos comandos dos seus novos Peugeot 208 Rally4. O Campeonato da Europa de Ralis tem início no próximo fim de semana com um calendário reduzido em relação ao original devido ao cancelamento do Barum Czech Rally Zlin. Regulamentarmente surgem algumas alterações pois no campeonato e “subcampeonatos” passam a contar todos os resultados menos um e…...