As fintas do Rali de Castelo Branco ao vírus

O Rali de Castelo Branco marcou, com sucesso, a retoma da modalidade em Portugal. As saudades que pilotos, comissários, responsáveis e, acima de tudo, adeptos tinham de ver os carros em acção, eram grandes. A Escuderia Castelo Branco assumiu o desafio de quebrar este hiato e, com o contributo de todos, organizou a prova que fintou, por completo, o vírus que criou um novo normal. Faltavam duas semanas para mais uma edição da Baja TT do Pinhal, primeira prova do…...