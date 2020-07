GP Hungria F1: Verstappen: do desastre ao segundo lugar

A Red Bull chegava a Hungaroring motivada para um fim-de-semana em que esperava lutar pela vitória no Grande Prémio da Hungria, mas depois de três dias de contrariedades, o segundo lugar de Max Verstappen, atrás de um inalcançável Lewis Hamilton, acabou por ser o melhor que conseguiu e um alívio para os homens da estrutura de Milton Keynes. As duas primeiras provas no Red Bull Ring mostraram que os Mercedes W11 eram superiores em recta e nas curvas de alta…...