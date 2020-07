F1: Lance Stroll mostra que não é só filho do patrão

Num momento em que um dos pilotos Racing Point parece ter cada vez mais em risco o seu lugar para abrir espaço para Sebastian Vettel em 2021, Lance Stroll liderou o esforço da equipa de Silverstone em pista, vencendo a corrida do Segundo Pelotão do Grande Prémio da Hungria, mostrando que é mais que filho do patrão. Desde a primeira sessão de treinos-livres para a prova magiar que os ‘Mercedes Cor de Rosa’ evidenciaram um elevado nível competitivo e, se…...