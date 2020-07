Depois duma longa espera, a temporada de 2020 da European Le Mans Series finalmente arrancou em Paul Ricard. Num plantel com 37 carros, Filipe Albuquerque regressou à ação com a United Autosports e a Algarve Pro Racing apresentou dois carros em pista. No total, 26 equipas e 103 pilotos que representaram 23 nações. Foram 15 os carros da LMP2, e todos, com exceção de um deles, foram Oreca 07 Gibson, juntando-se a este lote 12 LMP3 e 10 GTE. O…...