A Mercedes dominou completamente as duas primeiras corridas da temporada, mas o Grande Prémio da Hungria, que se disputa no próximo fim-de-semana pode representar um desafio maior para os carros de Brackley.Não foram eventos perfeitos para a estrutura do construtor de Estugarda, mas a passagem pelo Red Bull Ring – onde se realizaram os Grandes Prémio da Áustria e da Estíria – foi bastante proveitoso, saldando-se em duas vitórias, duas pole-positions, um segundo lugar e um quarto.Estes números permitem à…...